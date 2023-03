Truffa ai fondi pensione: Pf chiede 5 anni e 8 mesi per Guidi

Penultima udienza oggi in Tribunale per il processo in cui l'ex direttore di Banca Cis Daniele Guidi è accusato di truffa aggravata al Fondo Pensioni e a Fondiss. Il procuratore del fisco Giorgia Ugolini ha chiesto la condanna dell'imputato a 5 anni e 8 mesi di prigionia, 12mila euro di multa, la confisca dei beni sequestrati e la confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma oggetto di truffa, oltre alle spese del procedimento. La parte civile “Veicolo pubblico di segregazione dei Fondi Pensione”, rappresentata dall'avvocato Pier Luigi Bacciocchi, ha chiesto un risarcimento di 77 milioni e 228mila euro e una provvisionale di 20 milioni.

La Società di Gestione degli attivi ex Banca Cis, rappresentata dall'avvocato Alessandro Cardelli, ha chiesto un risarcimento di 5 milioni di euro per danni morali e una provvisionale di pari entità. Il collegio difensivo di Daniele Guidi ha iniziato l'arringa con l'avvocato Fabio Federico. Verrà completata nella prossima udienza, già fissata per il 13 aprile, quando è attesa anche la sentenza di primo grado del Giudice Adriano Saldarelli.

Luca Salvatori