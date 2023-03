GIUDIZIARIA Truffa ai fondi pensione: Pf chiede 5 anni e 8 mesi per Guidi La difesa dell'imputato ha chiesto il proscioglimento. La sentenza il 13 aprile

Nessun dubbio sulla colpevolezza dell'ex direttore ed amministratore delegato di Banca Cis Daniele Guidi da parte del Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini che ha chiesto una condanna a 5 anni e 8 mesi di prigionia, 12mila euro di multa, la confisca dei beni sequestrati e la confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma oggetto di truffa, oltre alle spese del procedimento. Guidi è accusato di aver truffato il Fondo Pensioni e Fondiss e il risarcimento richiesto ammonta complessivamente, tra danno patrimoniale e non patrimoniale, ad oltre 81 milioni di euro, da ripartirsi tra le parti civili.

Nella precedente udienza le richieste del Consiglio di Previdenza Iss e di Fondiss, in quella odierna è stata la volta del “Veicolo pubblico di segregazione dei Fondi Pensione”, rappresentato dall'avvocato Pier Luigi Bacciocchi e della Società di Gestione degli Attivi ex Banca Cis assistita dall'avvocato Alessandro Cardelli. Oggi è iniziata anche l'arringa del collegio difensivo di Guidi che, con l'avvocato Fabio Federico, ha già chiesto il proscioglimento con la formula più ampia. Tra le questioni dirimenti il coefficiente di solvibilità della banca nel momento in cui l'imputato ha proposto gli investimenti dei fondi pensione al Consiglio di Previdenza Iss e al Comitato di Gestione Fondiss.

Per la PF e le parti civili Guidi era consapevole che la banca fosse già in fase di dissesto, mentre per la difesa l'ex direttore era sostanzialmente in buona fede. Tesi opposte anche sulla liceità di utilizzare i pronti contro termine, in cui Iss e Fondiss avevano investito i fondi, come garanzia sottostante per ottenere altre linee di liquidità per Banca Cis. Nel pomeriggio del 13 aprile gli avvocati di Guidi completeranno l'arringa difensiva dopodiché il giudice Adriano Saldarelli emetterà la sentenza di primo grado.

