Truffa alle assicurazioni: dopo Strasburgo si torna in Aula a San Marino.

Si torna di nuovo in Aula nel processo per truffa alle assicurazioni: un caso, legato ad alcuni incidenti stradali, partito anni fa, con una certa eco mediatica. Due degli imputati - David Oddone, presente oggi in Aula, e Alessandro Pecci - dopo la condanna sul Titano infatti si rivolsero alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Strasburgo diede loro ragione e stabilì che il processo non era stato equo.

Da qui, la richiesta di revisione del procedimento sammarinese e la successiva decisione, da parte del giudice per i rimedi straordinari, di tornare in primo grado. In Tribunale, questa mattina, le richieste preliminari delle parti davanti al Commissario della legge Adriano Saldarelli, in un dibattito attorno a questioni giuridiche relative alla prescrizione. A porre il tema è stato il Procuratore del fisco che ha rilevato, in via preliminare, l'avvenuto decorso del termine della prescrizione nel 2023 per uno dei due capi di imputazione, cioè uno dei due incidenti stradali oggetto dell'attuale procedimento.

Scenario che non ha trovato d'accordo le parti civili, composte dalle compagnie assicurative. Dalle difese è arrivata invece apertura al percorso della prescrizione, fermo restando il diritto di rinunciarvi. Il prossimo passaggio chiave sarà, probabilmente, l'acquisizione delle dichiarazioni di due imputati del processo originario. Appuntamento alla prossima udienza, con data da fissare.

