Truffa alle assicurazioni: nuova udienza del processo, sentito un testimone.

Nuova udienza del processo per truffa alle assicurazioni che vede, come imputati, David Oddone e Alessandro Pecci. Un caso, legato a due incidenti stradali avvenuti nel 2009 e nel 2011, oggetto di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Dopo la condanna sul Titano, gli imputati si rivolsero a Strasburgo che diede loro ragione, stabilendo che il processo non era stato equo.

Mesi fa si è, quindi, ripartiti dal primo grado. Nell'udienza di questa mattina è stato ascoltato un testimone, già condannato nella fase precedente di questa lunga vicenda giudiziaria e protagonista di uno degli incidenti oggetto del processo. Il teste, tra le altre cose, ha riferito di aver ricevuto - anni fa - una proposta da Oddone di fare una simulazione di incidente. Sinistro avvenuto in via Ordelaffi. Ancora presto per arrivare a una sentenza: bisognerà infatti sentire un altro testimone. Prossima udienza: il 22 gennaio 2025.

