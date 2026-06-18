Truffa alle casse della Prima Torre, indagati dipendenti pubblici

Alcuni dipendenti pubblici degli Istituti Culturali sono finiti al centro di un procedimento penale per una presunta truffa nella gestione degli incassi della Prima Torre Guaita. La vicenda, emersa attraverso un'interpellanza presentata da Domani Motus Liberi, è stata confermata in Consiglio Grande e Generale dal Segretario di Stato per la Cultura, Teodoro Lonfernini. Rispondendo alla richiesta dell'opposizione, Lonfernini ha precisato che "gli episodi segnalati sono relativi alla gestione di cassa presso la Prima Torre Guaita e risalgono a un periodo compreso fra aprile e settembre 2024".

Il Segretario ha spiegato che "si tratta di un'ipotesi di truffa messa in atto da alcuni dipendenti consistente nella rivendita fuori cassa di biglietti già utilizzati, oppure nella rivendita a tariffa intera di biglietti che erano stati emessi come gratuiti o ridotti". Secondo quanto riferito in aula, la vicenda è stata denunciata dall'allora dirigente degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli, il 17 maggio 2024, cui è seguito un rapporto della Gendarmeria il 24 maggio.

È stato quindi aperto il procedimento penale n. 431 del 2024, tuttora in corso. Lonfernini ha ricordato che ai dipendenti coinvolti "è stata applicata la sanzione della sospensione cautelare, successivamente commutata dalla Commissione di Disciplina nella sanzione meno afflittiva della riassegnazione cautelare".

Nel corso della risposta il Segretario ha illustrato anche le misure adottate per rafforzare i controlli sugli incassi. Pur precisando che le procedure previste dalla normativa vigente "sono tutt'oggi le medesime", Lonfernini ha spiegato che "per un maggior controllo abbiamo introdotto presso la Prima e la Seconda Torre delle specifiche casse automatiche per i contanti, collegate direttamente al software e in grado di gestire i resti autonomamente".

Alla Torre Guaita, ha aggiunto, il sistema è entrato in funzione solo nella primavera del 2026 a causa di problemi tecnici, mentre sono stati eliminati anche i biglietti cartacei per gli ingressi gratuiti. Soddisfatto della risposta il consigliere di Domani Motus Liberi Fabio Righi, che ha definito "esauriente" il chiarimento fornito dal governo. Righi ha però rivendicato il ruolo ispettivo dell'opposizione, affermando che "chi esercita le proprie funzioni di controllo in quest'aula, con gli strumenti messi a disposizione, non deve sentirsi in difetto se chiede spiegazioni rispetto a certe dinamiche".

Il consigliere ha inoltre ribadito che il suo gruppo continuerà a utilizzare gli strumenti consiliari per fare luce su vicende segnalate dai cittadini, anche quando riguardano "argomenti scomodi". Il riferimento all'interpellanza su una presunta trattativa da 60 milioni di euro tra Governo di San Marino e investitori bulgari del gruppo Starcom. Il Congresso di Stato ha smentito seccamente, e stigmatizzato la scelta di D-ML di rilanciare voci non confermate su un tema così delicato in un atto pubblico.







