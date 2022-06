SAN MARINO Truffa, assolti Ali Ashraf e Pelliccioni; erano stati denunciati da Ali Turki

Sono stati assolti Mohammed Ali Ashraf e Flavio Pelliccioni; entrambi erano stati denunciati da Ali Turki Mohammed. Ali Turki divenne famoso anni fa a San Marino, per il suo interessamento a Banca CIS e alla realizzazione di un ambizioso masterplan. Da allora non se ne è sentito più parlare se non per una una vicenda processuale, conclusa ieri, maturata proprio dalle operazioni legate alla vicenda del ventilato acquisto della banca, da parte del saudita. Turki denunciò infatti di essere stato raggirato dall'egiziano Mohammed Ali Ashraf, che millantando solidità finanziaria, lo avrebbe indotto a pagare una polizza da 1.150.000 euro, prospettandogli l'ottenimento di un grosso finanziamento, che poi non arrivò, ed il broker riminese Flavio Pelliccioni. La denuncia del presunto raggiro venne presentata sia a Rimini, che la archiviò subito che a San Marino, dove tuttavia “il raggiro per decine di milioni di euro” è stato ridimensionata ad un processo per truffa, per una polizza assicurativa.

I due imputati hanno sempre rigettato le accuse e lo hanno fatto anche ieri, nel corso dell'udienza conclusiva che è tornata ad evidenziare un'istruttoria lacunosa e che ha visto lo stesso Procuratore del Fisco chiedere l'assoluzione con formula dubitativa per entrambi. Richiesta che il giudice Giovanni Belluzzi ha accolto.

