Truffa dei cartellini, al via il processo per quattro dipendenti pubblici.

Prima udienza del processo che vede imputati quattro dipendenti del settore pubblico allargato per truffa ai danni dello Stato. Secondo l'accusa Massimo Cecchetti, Emanuele Baldini, Marco Barulli e Lucia Zanotti, in forza nell'aprile del 2022 al Servizio Macello Pubblico, lasciavano il posto di lavoro per eseguire commissioni personali.

Le indagini della Polizia Civile, eseguite anche grazie a video intercettazioni autorizzate dall'Autorità Giudiziaria, partirono da una segnalazione rispetto al loro comportamento, poi oggetto di un accertamento legato a comprendere la sussistenza della cosiddetta “truffa del cartellino”.

In questa prima udienza la difesa ha chiesto la remissione degli atti in istruttoria, per meglio definire le responsabilità in capo a ciascuno degli imputati, Istanza respinta dal commissario della Legge Saldarelli secondo il quale la condotta oggetto di contestazione, descritta nell'irregolare utilizzo dei cartellini di timbratura e nell'aver attestato falsamente la loro presenza al lavoro traendone ingiusto profitto, risulta sufficientemente descritta. Si prosegue dunque il 24 febbraio.

