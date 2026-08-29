FURTO Truffa della gomma bucata a Rimini, sammarinese derubato Il racconto su Facebook: scende dall’auto per controllare la ruota e in pochi istanti spariscono marsupio con documenti, bancomat e cellulare

Truffa della gomma bucata a Rimini, sammarinese derubato.

Una gomma tagliata per costringere l'automobilista a scendere dalla vettura e pochi istanti per impossessarsi di quanto lasciato nell'abitacolo. È la cosiddetta “truffa della gomma bucata”, un espediente già noto alle forze dell'ordine, quello di cui sarebbe rimasto vittima un sammarinese a Rimini nei giorni scorsi. A raccontare la disavventura è lo stesso automobilista su Facebook, spiegando di essersi accorto, dopo aver acceso il quadro, di avere a terra la gomma posteriore destra.

Sceso dall'auto per verificare, nel giro di pochi istanti qualcuno avrebbe portato via il marsupio che aveva lasciato sul sedile del passeggero. All'interno c'erano documenti, bancomat – subito bloccato – e telefono cellulare. Solo una volta risalito in macchina l'uomo si sarebbe accorto del furto. L'episodio, secondo quanto precisato dallo stesso sammarinese rispondendo a un commento sui social, sarebbe avvenuto nella zona di piazzale Pascoli.

Già negli anni passati erano stati segnalati episodi analoghi a Rimini, in particolare nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Le Befane fosse stato interessato da casi nei quali la gomma veniva tagliata per approfittare del momento in cui la vittima controllava il danno e sottrarle la borsa.

Per difendersi la Polizia di Stato raccomanda di non lasciare oggetti di valore in auto, di tenere il portafoglio in un luogo difficilmente raggiungibile e di non consegnare denaro contante a sconosciuti. In presenza di un presunto incidente o di una situazione sospetta, il consiglio è di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine: la stessa Polizia osserva che spesso il malintenzionato si allontana quando comprende che la vittima sta chiedendo l'intervento degli agenti.

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