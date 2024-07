TRUFFA Truffa on line: promosso corso di assistente farmacista a San Marino Nel manifesto sono riportati ben due loghi della Repubblica e l'elenco dei corsi disponibili, uno dei quali anche presso l'Iss

Non vanno in ferie le truffe on line che coinvolgono San Marino. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda fantomatici corsi per assistente farmacista. Ne dà notizia oggi il Corriere d Romagna. Una pubblicità online sponsorizza la possibilità di partecipare a corsi professionalizzanti nel settore farmaceutico: in particolare vengono offerti lavori in farmacia per ottenere i certificati in quattro settimane. Nel manifesto sono riportati ben due loghi della Repubblica e l'elenco dei corsi disponibili, uno dei quali anche presso l'Iss. L'Istituto di Sicurezza Sociale però rimarca di non saperne nulla . scrive il Corriere - perchè non rientra tra le loro iniziative.

