Truffa su facebook per rubare i dati, allerta della Guardia di Rocca

Truffa su facebook per rubare i dati, allerta della Guardia di Rocca.

Nella sua pagina facebook l'Ufficio Frodi Informatiche della Guardia di Rocca mette in guardia contro una truffa online per carpire i dati degli utenti. In particolare si raccomanda di non cliccare sui link che la pagina "Facebook - Page Community" invia come notifica alle proprie pagine personali.

[Banner_Google_ADS]



"Nel particolare, - si legge nella nota - l’allert riguarda la chiusura permanente del proprio profilo, poiché, Facebook non ha ricevuto risposta alla mail da loro inviata e l’unico canale per evitare il blocco è quello di collegarsi al link riportato inserendo le proprie credenziali Facebook. Naturalmente si tratta di una truffa per carpire i dati degli utenti colpiti da questo spam".



La Guardia di Rocca ha già provveduto a segnalare il caso all'ufficio competente di facebook.



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: