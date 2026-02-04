Truffa via mail: si spacciano per la Polizia Postale per spillare soldi

Nuovi tentativi di raggiro all'attenzione della Gendarmeria, questa volta tramite posta elettronica. Alcuni sammarinesi hanno segnalato di essere stati raggiunti da e-mail di truffatori che si spacciano per l'ufficio di Polizia Postale. Nell'oggetto compare la scritta, “indagini in corso”, con numero di protocollo fittizio. Agli utenti viene contestato di aver consultato materiale proibito online, avanzando la richiesta di cliccare su un link per ottenere informazioni sull'accaduto, per poi ricevere risposta entro 48 ore. A quel punto scatterebbe la truffa con richiesta di pagamento in denaro delle spese di notifica.
La Gendarmeria precisa che nessuna autorità di Polizia Postale, anche italiana o estera, trasmette tali comunicazioni in questa forma; raccomanda, pertanto, di non cliccare mai su qualsiasi link e di eliminare la comunicazione.