GENDARMERIA

Truffa via mail: si spacciano per la Polizia Postale per spillare soldi

Agli ignari utenti viene contestato di aver consultato materiale proibito online, per poi chiedere il pagamento delle spese di notifica

Truffa via mail: si spacciano per la Polizia Postale per spillare soldi.

Nuovi tentativi di raggiro all'attenzione della Gendarmeria, questa volta tramite posta elettronica. Alcuni sammarinesi hanno segnalato di essere stati raggiunti da e-mail di truffatori che si spacciano per l'ufficio di Polizia Postale. Nell'oggetto compare la scritta, “indagini in corso”, con numero di protocollo fittizio. Agli utenti viene contestato di aver consultato materiale proibito online, avanzando la richiesta di cliccare su un link per ottenere informazioni sull'accaduto, per poi ricevere risposta entro 48 ore. A quel punto scatterebbe la truffa con richiesta di pagamento in denaro delle spese di notifica.

La Gendarmeria precisa che nessuna autorità di Polizia Postale, anche italiana o estera, trasmette tali comunicazioni in questa forma; raccomanda, pertanto, di non cliccare mai su qualsiasi link e di eliminare la comunicazione.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy