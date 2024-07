ALLERTA Truffe ad anziani: tornano a colpire in Città, figlia sventa il furto Siamo in grado di mostrarvi alcuni fotogrammi della tentata truffa

Dopo gli allarmi di maggio della Guardia di Rocca, ignoti sono tornati a prendere di mira gli anziani. Questa volta è toccato a una 82enne di Murata, in Città. Nel pomeriggio di martedì riceve la telefonata trappola: "Suo figlio ha avuto un incidente a Forlì, siamo del tribunale, arriverà l’ufficiale giudiziario a prendere dei soldi". Dopo poco si presenta alla porta una ragazza 30/35 anni. La sammarinese, che vive sola, in pena per il figlio, non ha esitato a cercare soldi e oro da consegnare. Caso ancora più inquietante dal momento che effettivamente il figlio era a Forlì.

Per fortuna nel frattempo è arrivata la figlia che, compresa la situazione, ha messo in fuga la ragazza e chiamato la Gendarmeria. L' abitazione ha un sistema di video sorveglianza, per cui la famiglia ha consegnato agli agenti anche il video che riprende la truffatrice. Di cui vi mostriamo alcuni fotogrammi.

