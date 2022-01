PHISHING Truffe alle carte di credito BKN301: intervengono lo stesso Istituto e le associazioni dei consumatori

Al centro della vicenda le 33 segnalazioni, su 20mila carte emesse, di cittadini che hanno ricevuto sms e chiamate da parte di truffatori. Gli importi sottratti variano in base al plafond della carta ed è già stato chiesto l'oscuramento del sito falso di Bkn a cui venivano indirizzati gli utenti. Intanto, le associazioni dei consumatori chiedono congiuntamente di risarcire gli utenti vittime di truffa e si rendono disponibili a preparare una campagna informativa capillare dedicata agli utenti in collaborazione con Bkn.

L'impegno con quest'ultima è quello di organizzare un nuovo incontro, possibilmente entro la settimana, per valutare quanto emergerà da ulteriori verifiche e dalla riunione del Cda. La società che opera come Istituto di Pagamento di San Marino, dall'altra parte, chiarisce che non risultano tentativi di intrusione nei sistemi e di conseguenza non c'è stata nessuna fuga di dati. "Tutte le persone che hanno subito phishing - spiega Stiven Muccioli, ad di Bkn301 - devono fare denuncia. Dopodiché, assieme a Mastercard, valuteremo ogni singolo caso e dove possibile rimborseremo i clienti.

E' importante ricordare che Bkn non chiede mai nessun tipo di dato personale ai clienti e che i nostri dati sono sicuri, perché i dati carta non sono conservati in Bkn, ma presso il nostro processor, Sia Italia". La prova che i messaggi non fossero mirati ai soli possessori delle carte sarebbero le segnalazioni di altri cittadini sammarinesi che hanno ricevuto l'sms, ma non sono clienti di Bkn.

La Guardia di Rocca intanto garantisce il monitoraggio sulle possibili truffe e mantiene alta l'attenzione. Le indicazioni da seguire sono quelle di non fornire mai i propri dati personali o quelli delle proprie carte tramite chiamate, sms, o link a siti sospetti.

