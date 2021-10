Truffe conti correnti: bloccato tentativo di sottrarre 30mila euro. Abs: "Prestare attenzione ai propri dati" Banca di San Marino: "Sistema ha retto, innalzato livello di attenzione"

Nuovi tentativi di truffa verso i correntisti delle banche sammarinesi. Le segnalazioni, da parte dei cittadini, si susseguono e in certi casi si va oltre l'sms. Perché i truffatori utilizzano anche il telefono per dialogare con il malcapitato di turno e ottenere, a voce, più codici e informazioni possibile, così da autorizzare pagamenti e mettere a segno il 'colpo'. E' quanto successo ieri a una persona alla quale hanno tentato di rubare addirittura quasi 30mila euro. Una storia, per fortuna, senza conseguenze, visto che la banca ha subito bloccato l'operazione e l'interessato ha denunciato tutto alla Gendarmeria.

Ma quest'ultimo fatto non fa che alzare l'attenzione su un fenomeno che non accenna a fermarsi. Arriva, quindi, la raccomandazione dell'Associazione Bancaria Sammarinese che invita tutti a “prestare la massima attenzione ai dati d'accesso” e a contattare la propria filiale di riferimento per qualsiasi perplessità. Il funzionamento è sempre lo stesso: per primo arriva un messaggio – falso – che nelle maggior parte dei casi ha un mittente apparentemente riconducibile a Banca di San Marino o a una certa “Banca SM”. La raccomandazione delle forze dell'ordine è di non aprire mai il collegamento.

Tutte le banche del Titano, aggiunge Abs, hanno provveduto a informare la propria clientela sui rischi di questa truffa. Banca di San Marino assicura che non c'è stata alcuna falla nel sistema. L'istituto ha retto a questi tentativi di truffa che restano esterni, assicura Bsm che ha innalzato il livello di attenzione. La banca ricorda che il miglior guardiano è il correntista perché solo lui può accedere – e quindi comunicare - i codici temporanei per autorizzare le operazioni.

