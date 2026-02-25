SICUREZZA Truffe online in aumento a San Marino: in 3 anni rubati 900 mila euro L'AIF lancia l'allarme e indica nei falsi investimenti la truffa più diffusa, con oltre 600 mila euro sottratti. Ecco i consigli per proteggersi

900mila euro. È il conto delle truffe finanziarie registrate dal 2023 ad oggi ai danni di cittadini e aziende residenti a San Marino. Il dato emerge da un’analisi dell’Agenzia di Informazione Finanziaria che illustra le tre tipologie di truffe più frequenti. La parte più consistente riguarda i falsi investimenti, che da soli hanno sottratto illecitamente circa 600 mila euro. Il meccanismo è collaudato: un sedicente broker contatta la vittima per telefono o sui social, promettendo rendimenti elevati, spesso legati a criptovalute o piattaforme di trading online. Si parte con un primo investimento di poche centinaia di euro. Poi, forti di guadagni solo apparenti, arrivano nuove richieste: bonifici urgenti da 5, 10 mila euro o più, spesso verso conti esteri. E quando si prova a ritirare il denaro, scattano ulteriori richieste per sbloccare i fondi. Soldi che, nella realtà, non esistono.

La romance scam sfrutta invece i social per creare relazioni affettive che portano a richieste di denaro per emergenze personali o presunti blocchi doganali. In questi casi le somme possono arrivare fino a 15 o 20 mila euro per singola operazione. E ancora le payment diversion fraud, che colpiscono le imprese: email quasi identiche a quelle dei fornitori abituali comunicano un nuovo IBAN per i pagamenti. Il bonifico viene disposto, ma il denaro finisce su conti nella disponibilità dei truffatori.

L’AIF sottolinea che il fenomeno è in aumento e indica i suggerimenti per proteggersi: non avere fretta, verificare sempre in modo indipendente chi propone investimenti o chiede variazioni di coordinate bancarie, diffidare dalle richieste urgenti di denaro e segnalare immediatamente ogni sospetto alle autorità. Perché dietro la promessa di guadagni facili, troppo spesso, si nasconde una truffa.

Scarica qui il report dell'AIF

