CONSUMATORI Truffe online, oltre 40 segnalazioni contro un’azienda con sede legale a San Marino

Offrono una prova gratuita per 15 giorni con vari servizi, tra cui notifiche sulle ultime news e web hosting, ovvero lo spazio virtuale necessario per creare un sito web. Ma anche se il cliente recede, inviano richieste di pagamento in inglese o tedesco. Si tratta di una truffa online segnalata dall’Associazione Sportello Consumatori, che dal 2018 ha ricevuto segnalazioni e richieste di intervento da parte di oltre 40 persone, soprattutto dal Sud. Nel mirino un’azienda con la sede legale a San Marino. “Abbiamo provato a chiamarli al loro telefono - ha spiegato Ivan Toni, presidente dello Sportello - ma il numero non è attivo, la sede è vuota”.



