Truffe sui biglietti dei concerti, denunce anche da San Marino: nei guai 30enne barese

C'è anche San Marino al centro delle indagini che hanno portato a rintracciare e denunciare un 30enne, accusato di aver truffato numerosi appassionati di musica attraverso la vendita online di biglietti per concerti di artisti famosi. Determinante, secondo quanto riferito dalla polizia italiana, una rogatoria internazionale proveniente dal Tribunale della Repubblica di San Marino, nell'ambito della quale gli investigatori della Procura di Bari hanno individuato l'uomo, notificandogli 18 atti e provvedimenti giudiziari e perquisendo la sua abitazione.

Il 30enne, con precedenti di polizia, domiciliato in un comune della provincia di Bari ma residente in un'altra regione, avrebbe messo in piedi un sistema di truffe utilizzando falsi account Facebook con nomi di fantasia. Attraverso questi profili proponeva biglietti per i concerti di Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Renato Zero, Pinguini Tattici Nucleari e Coldplay, spesso già esauriti sui circuiti ufficiali di prevendita.

Le vittime, attirate dalla possibilità di acquistare un biglietto all'ultimo momento, effettuavano il pagamento senza però ricevere quanto promesso. "Gli acquirenti, dopo aver pagato, non ricevevano i biglietti promessi e in alcuni casi, quando avevano un ripensamento sull'acquisto o chiedevano di annullarlo, sarebbero stati minacciati e vittime di presunti atti persecutori", spiega la polizia. Le denunce erano state presentate in diverse città italiane, tra cui Roma, Torino, Cremona, Venezia, Firenze e Macerata, oltre che nella Repubblica di San Marino.

Per rintracciare il 30enne, ricercato da tempo, è stata determinante, sottolinea la polizia, "l'attività info-investigativa svolta dal personale della procura di Bari che, nell'ambito dell'attività delegata dall'autorità giudiziaria, in relazione a una rogatoria internazionale proveniente dal Tribunale della Repubblica di San Marino, ha proceduto sia alla notifica dei 18 provvedimenti e atti giudiziari" sia alla perquisizione domiciliare.







