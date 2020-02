Truffe telefoniche a San Marino: almeno 20 cittadini contattati, chiesti fino a 24mila euro

Truffe telefoniche a San Marino: almeno 20 cittadini contattati, chiesti fino a 24mila euro.

Sono già una ventina i cittadini che si sono rivolti ai militari per segnalare di essere stati contattati da una non meglio precisata "autorità di polizia italiana" che chiedeva una sorta di cauzione. La tentata truffa, spiega la Gendarmeria, fa perno sul coinvolgimento emotivo che ci lega alle persone care. Ad una famiglia sammarinese sono stati addirittura chiesti, sempre al telefono, 24mila euro. Soldi da pagare, ad esempio, tramite bonifico o versamento. Se la potenziale vittima inizia ad essere titubante, gli autori del tentato raggiro chiedono allora di impegnare oggetti preziosi e, in questo modo, vengono a sapere se il soggetto tiene in casa dei gioielli. Al momento nessuno ha pagato, afferma la gendarmeria che invita a segnalare subito queste situazioni. Sono in corso gli accertamenti del caso e si dialogherà anche con le autorità estere.



I più letti della settimana: