Truffe telefoniche a San Marino: si fingono bancari e chiedono "tasse" per degli investimenti Segnalato il caso alla Guardia di Rocca, che indaga sul caso.

Truffe telefoniche a San Marino: si fingono bancari e chiedono "tasse" per degli investimenti.

Proseguono i tentativi di truffa telefonica ai danni dei cittadini sammarinesi. Nei giorni scorsi la Guardia di Rocca è stata messa in allerta per la chiamata ad una signora da parte di un presunto dipendente di una banca, di un istituto di credito non specificato. Il truffatore risultava molto informato sui dati della persona contattata e conosceva alcuni suoi dati personali come nome, cognome, data di nascita e indirizzo e-mail, che ha usato per far apparire la chiamata credibile.

Il finto bancario ha chiesto il pagamento di delle "tasse" per riscattare l'investimento, facendo intuire che qualcosa non andava. La donna ha quindi interrotto la conversazione, bloccando entrambi i numeri di telefono utilizzati per il contatto, e ha allertato la Guardia di Rocca, che ora indaga sul caso. Per la segnalazione ha utilizzato il canale WhatsApp della GDR dedicato, inviando anche gli screenshot dei numeri di telefono, che rimane sempre attivo al numero 3358491931.

Altri casi simili sono stati segnalati alle forze dell'ordine, che hanno riscontrato che i numeri di telefono utilizzati risultano appartenere a compagnie italiane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: