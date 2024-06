Truffe telefoniche: Sportello Consumatori lancia nuovo allarme sul Titano

Lo Sportello Consumatori lancia un nuovo allarme truffe telefoniche che colpiscono soprattutto anziani. "Telefonate avvenute proprio in questi giorni ai danni in particolare di anziani residenti a San Marino. Episodi analoghi sono avvenuti anche in precedenza. I malviventi spesso si spacciano per presunti soccorritori o agenti delle forze dell'ordine informando i malcapitati di falsi incidenti che sarebbero avvenuti ai propri familiari", scrive lo Sportello. L'obiettivo è sempre lo stesso: estorcere denaro millantando inesistenti spese da sostenere.

In altri casi i truffatori si sono spacciati per lo stesso familiare, per rendere credibile la richiesta di aiuto. L'Associazione Sportello Consumatori raccomanda di non dare credito a queste persone e di contattare subito i famigliari coinvolti e segnalare il fatto alle forze dell'ordine.

