RIMINI Turista ubriaco aggredisce moglie e figlia di 4 mesi: arrestato dalla Polizia Pretendeva di prendere in braccio la neonata, visibilmente alterato

Turista ubriaco aggredisce moglie e figlia di 4 mesi: arrestato dalla Polizia.

Gli agenti della Polizia di Stato sono accorsi lunedì pomeriggio in difesa di una giovane turista straniera aggredita, subendo a loro volta resistenza e lesioni. Per questo hanno arrestato un turista ubriaco che, sul lungomare Murri, pretendeva di prendere in braccio la figlia di 4 mesi. Al rifiuto della moglie l'uomo, visibilmente alterato, ha cominciato a strattonare la donna con la piccola. Lite che ha presto attirato l'attenzione di numerose persone che si sono messe a difesa della turista.

Nel frattempo, su segnalazione, è arrivata la Polizia. ma l'uomo, visibilmente ubriaco e alterato, ha cominciato a inveire, con frasi non comprensibili, contro gli agenti fino ad aggredirli violentemente con calci e pugni.

Poliziotti riuscivano a mettere in sicurezza la donna e la neonata e, con non poca fatica, a contenere l’uomo e accompagnarlo in Questura per procedere all’identificazione. La coppia si trovava a Rimini in vacanza e, dopo aver trascorso una giornata al mare, durante la quale l’uomo aveva consumato numerosi alcolici. Al rifiuto della moglie di consegnare la piccola, era scattato il diverbio così acceso da richiamare i passanti. La donna non ha sporto querela contro il marito.

La situazione resta comunque monitorata dalla Questura. L'uomo è stato sottoposto a giudizio per direttissima.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: