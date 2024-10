SAN MARINO Twingo esce di strada, senza conseguenze per la giovane al volante Forse l'asfalto bagnato all'origine dell'incidente rilevato dalla Guardia di Rocca

Piccolo incidente nel pomeriggio di martedì, una Twingo, targata San Marino, ha fatto tutto da sola mentre scendeva via Piana in direzione Borgo Maggiore, perdendo aderenza con il terreno, forse a causa dell'asfalto bagnato, e finendo nel prato dalla parte opposta della strada

Molto spavento ma nessuna conseguenza per la conducente, una diciottenne. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto la Guardia di Rocca per ricostruire la dinamica. E' stato necessario l'intervento del carro attrezzi per spostare l'utilitaria.

