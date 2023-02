SERRAVALLE Ubriaco si accascia in strada al freddo, giovane sammarinese soccorso nella notte

È stato dimesso senza giorni di prognosi dall'Ospedale di Stato il ragazzo rinvenuto ieri notte poco dopo mezzanotte a Serravalle dall'istituto di vigilanza Security Patrol. Si tratta di un ventenne sammarinese che aveva bevuto troppo e si era accasciato lungo la strada in preda ai fumi dell'alcool. L'intervento della Patrol, che ha allertato il 118 e la Gendarmeria, ha evitato al giovane i rischi di passare la nottata al freddo con temperature sotto lo zero.

Per via del ghiaccio alcuni sammarinesi si sono anche rivolti al pronto soccorso per curare i traumi da caduta del ghiaccio.

