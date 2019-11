SICUREZZA Un drone per la Gendarmeria

Da qualche settimana la Gendarmeria di San Marino può avvalersi di una nuova dotazione: un drone professionale con sistema di pilotaggio a remoto e di telecamere ad alta definizione per la visione diurna e notturna. Tale acquisizione - scrive la Gendarmeria - nasce dall’esigenza di garantire maggiore sicurezza al territorio con presidi tecnologici all’avanguardia che permettano di ottimizzare le risorse umane disponibili. Il drone, fanno sapere, sarà manovrato da personale del Corpo specificatamente addestrato per diversi usi: dall'attività di controllo e repressione, alla vigilanza di obiettivi sensibili, passando per la ricerca di persone disperse. Lo strumento è già stato sperimentato durante il partita di calcio tra San Marino e Russia.



I più letti della settimana: