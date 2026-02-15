Un furto e tentati furti tra Galazzano e Borgo: arrestato un 33enne

La Polizia Civile, al termine di un’operazione di ricerca congiunta con Gendarmeria e Guardia di Rocca avviata dopo una serie di tentati furti, ha fermato ieri sera intorno alle 20, a Borgo Maggiore, in zona Boschetti, un 33enne pluripregiudicato di origine albanese. L’uomo ha precedenti per furto aggravato, furto in abitazione, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere ed evasione. La pattuglia della Sezione Pronto Intervento della Polizia Civile, allertata da segnalazioni dei residenti, ha dapprima individuato tre individui sospetti. Accortisi di essere stati scoperti, i tre si sono separati tentando la fuga a piedi. Un agente ha raggiunto uno di loro: ne è nata una colluttazione durante la quale ha utilizzato anche il taser in dotazione, senza però riuscire a immobilizzare il ladro che ha proseguito la fuga scavalcando una recinzione. Si è poi lanciato da un terrazzamento ed è precipitato sbattendo violentemente il capo. Solo a quel punto è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. Addosso gli sono stati trovati monili e una consistente somma di denaro contante, ritenuti provento di furti appena commessi. Il fermato è stato trasportato in ospedale dal 118, dove è tuttora ricoverato per le lesioni riportate nella caduta, sotto stretta sorveglianza delle forze di polizia in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria. Anche l’agente autore della cattura è dovuto ricorrere alle cure sanitarie, con una prognosi iniziale di sette giorni. Il Corpo di Polizia Civile ha espresso nei suoi confronti un sentito ringraziamento per l’alto senso del dovere, augurandogli una pronta guarigione. Il fermo è arrivato dopo una serie di episodi avvenuti nel tardo pomeriggio di sabato: a Galazzano, poco dopo le 18, in via Cesare Cantù sono stati i proprietari di casa, a sventare un primo tentato furto. Altri tentativi e un colpo riuscito sarebbero stati poi segnalati proprio in zona Boschetti, dove ignoti sono riusciti a entrare in un appartamento forzando gli infissi con un cacciavite e aprendo una cassaforte con un flessibile: asportati contanti, monili d’oro e monete. Parte di quella refurtiva potrebbe coincidere con quanto trovato addosso all’uomo arrestato.

ULTIM'ORA: La Polizia Civile in un comunicato precisa di aver rintracciato il veicolo utilizzato per compiere i furti tra sabato 14 e domenica 15 febbraio. Rivenuti oggetti arnesi da scasso. Tutto è stato posto sotto sequestro.















