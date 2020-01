FURTI Un furto e un tentato furto a San Marino: episodi forse correlati

Tentata intrusione presso un'abitazione di Borgo Maggiore in via dei Boschetti nella serata di ieri. Un uomo è stato sorpreso dai proprietari, presenti in casa, mentre tentava di entrare da una finestra della stanza da letto arrampicandosi fino al primo piano attraverso il tubo del gas. Scoperto, si è velocemente dileguato.

È andato invece a segno un furto in Città in via Ca' Giello: nella prima serata di ieri i malviventi si sarebbero arrampicati lungo la grondaia e la canalina del telefono di casa per poi introdursi da una porta finestra forzandola. Una volta dentro hanno asportato monili d'oro, orologi e denaro contante.

Non si escludono correlazioni ‎tra gli episodi. Sono tutt'ora in corso accertamenti.

