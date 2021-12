MORTALE SOTTOMONTANA Un minuto di silenzio al liceo Volta-Fellini per Elly e Daniele La Riviera in poco meno di due settimane, ha visto la morte di 4 giovanissimi

Un minuto di silenzio al liceo Volta-Fellini per Elly e Daniele.

Un minuto di silenzio, e tanto dolore tra i ragazzi. Così il Liceo artistico Volta-Fellini di Riccione ricorda Elly Mattiuzzo e Daniele Volanti, i due ragazzi che hanno perso la vita sabato scorso in un incidente sulla Sottomontana. Una coppia molto affiatata, che non perdeva occasione per stare insieme lungo i corridoi dell'Istituto della Perla Verde. Proprio tra quei muri si erano conosciuti, dove lei frequentava la 4^, lui la 5^, come riporta la stampa locale, dopo che la diciottenne si era trasferita da Milano per andare a vivere con il padre a San Marino. Entrambi figli unici, Elly con la passione del pattinaggio sincronizzato, che aveva praticato con successo anche a livello agonistico, Daniele con la passione dei motori. Due vite spezzate sulla strada, un sabato sera. E la Riviera che fa i conti, in poco meno di due settimane, con la morte di 4 giovanissimi.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: