NUOVA PUBBLICAZIONE “Un signore vestito di bianco”: Giuseppina Tamagnini racconta in prima persona il Fascismo a San Marino

“Un signore vestito di bianco” è un libro che racconta l'epoca più buia della storia sammarinese, la guerra Il signore vestito di bianco è Benito Mussolini, che passeggia per il centro di San Marino. A raccontare l'epoca del fascismo in prima persona è Giuseppina Tamagnini, per tutti Pinetta: da sempre attiva nella vita sociale della Repubblica e già presidente della Federazione degli Sport Speciali. Ricorda il tempo della seconda guerra mondiale, “con i terrori vissuti, gli episodi curiosi, i rischi corsi per portare soccorso ai perseguitati” dal nazifascismo. Concetto cardine è l'importanza della memoria: i ricordi di guerra di una bambina diventano qui monito e insegnamento per le nuove generazioni. Una narrazione che parla delle prepotenze subite dalla famiglia, dell'incubo fascista, fra invasioni e bombardamenti: una storia di crescita, di consapevolezza, raccontata anche grazie ai contributi del fratello Giorgio e alle impressioni infantili dell'altro fratello Roberto.

[Banner_Google_ADS]

"Quando ero bambina c'era la dittatura fascista e poi è arrivata anche la guerra - racconta la memoria storica sammarinese -. La guerra me la ricordo benissimo: un'esperienza talmente scioccante che è impossibile dimenticarsela. La memoria deve rimanere e deve essere trasmessa a quelli che non hanno vissuto quel periodo, i giovani di oggi e le generazioni a venire". Il volume è curato dalla fondazione Oltre, impegnata a contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Repubblica. Le fotografie che arricchiscono il testo sono state scelte dalla Tamagnini assieme a Secondo Cesarini, appassionato ricercatore e raccoglitore di libri, opuscoli e pubblicazioni inerenti San Marino. Immagini che raccontano scorci inediti della nostra storia.

Nel servizio l'intervista a Giuseppina Tamagnini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: