TEMPO LIBERO Un weekend di festa assieme ai Lego, per l'evento “Mattoncini sul Titano”

Un mondo di colori è arrivato a San Marino e ci rimarrà anche per tutta la giornata di domani. Il "Natale delle meraviglie" è arricchito durante weekend da un evento nell'evento, dedicato agli amanti dei Lego, ma senza limiti d'età. “Mattoncini sul Titano” è stato inaugurato oggi al Centro Congressi Kursaal. "Troverete Animal Crossing, Star Wars, la ricostruzione di un villaggio medievale, Harry Potter - elenca Roberto Matteucci, ambassador Lego -. Ma non mancheranno neanche i Custom Brickheadz". E per i più piccoli anche dei laboratori dedicati: "I bambini realizzeranno con i lego le palline che andranno ad addobbare l'albero di Natale che si trova qui - spiega Antonella Carabelli di Sleghiamo la fantasia -. Mentre per i bimbi sotto i 5 anni potranno costruire degli animaletti con i mattoncini". La mostra, con ingresso gratuito, è stata organizzata da Romagna LUG, grazie al patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. "Ci aspettiamo che le famiglie possano apprezzare questo evento - conclude il segretario al Turismo Pedini Amati -. Per noi è una novità, Romagna Lug è atterrato anche qui a San Marino e ci sta facendo conoscere il mondo dei mattoncini Lego, mostrandoci delle vere e proprie opere d'arte. Una di queste, raffigurante la nostra bandiera nazionale, ci è stata donata in segno di stima e affetto".

Nel video le interviste a Roberto Matteucci (ambassador Lego), Antonella Carabelli (Sleghiamo la fantasia) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: