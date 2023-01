EMERGENZA GHIACCIO Una minicar cappotta a Fiorentino, illeso il giovane sammarinese

Una minicar cappotta a Fiorentino, illeso il giovane sammarinese.

Tanto spavento, ma nessuna conseguenza per il giovane sammarinese alla guida di una minicar intorno alle 21 di domenica sera. Stava viaggiando su strada della Serra, in direzione Fiorentino quando, dopo aver superato il confine, forse a causa del fondo stradale ghiacciato, ha perso il controllo del quadriciclo leggero, sbandando e salendo sui cumuli di neve a bordo strada. Senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto per i rilievi e la messa insicurezza della zona una pattuglia della Polizia Civile oltre al carroattrezzi che ha recuperato la minicar, pesantemente danneggiata, anche i mezzi spargisale; intervenuti su diverse arterie del centro storico, dal momento che le basse temperature avevano causato non pochi problemi alla circolazione, soprattutto in zona Murata e Fiorentino, come segnalato da diversi automobilisti sui social. L'invito è a moderare la velocità viste le temperature in picchiata di questi giorni.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: