"Una voce per San Marino": a cantare sul palco Kiera Chaplin, nipote di Charlie

L'aumento dei contagi mette in difficoltà anche le selezioni per l'Eurovision sul Titano: molte le defezioni dell'ultimo minuto per positività al Covid. Dove possibile, gli assenti vengono inseriti in una sessione successiva. Ma il calendario scorre e domani sarà l'ultimo giorno disponibile per iscriversi. Nel frattempo sul palco del Teatro Titano si susseguono volti e voci di coloro che aspirano a rappresentare San Marino al contest musicale europeo. In palio premi fino a 7mila euro e i primi nove classificati gareggeranno di diritto nella finalissima.

Tra i candidati anche nomi noti, come Kiera Chaplin, nipote di Charlie, che si è esibita in duetto con March. "Mi piace fare cose che mi fanno paura - racconta la Chaplin -, quindi per me questa esperienza è molto entusiasmante. Mi piace la musica, abbiamo una buona chimica insieme e da ciò è nata una bella canzone che spero vi piaccia. Ci sono diverse tappe da affrontare. Voglio solo dare il massimo e vedere come va: spero proprio di divertirmi". Ma non è la prima volta che i duo canta insieme: "Abbiamo già presentato una canzone insieme, ma ora ne presentiamo una ancora più bella - spiega March -. Sono contento di lavorare ancora con Kiera". A valutare i cantanti in qualità di membro della giuria c'è anche Maurizio Raimo, manager e produttore discografico, che durante la sua carriera ha lavorato con personaggi del calibro di Franco Battiato, Loredana Bertè e Amanda Lear. Sarà lui, assieme agli altri giudici, a scegliere “Una voce per San Marino”. "Sono stupito dal livello di qualità, non me lo aspettavo così alto - afferma il giudice -. Ieri mi sono addirittura emozionato durante un'esibizione. Ci sono talenti già pronti per il panorama internazionale".

Nel video le interviste a Kiera Chaplin e March, duetto in gara a "Una voce per San Marino", e Maurizio Raimo, giudice del contest.