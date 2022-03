ISTRUZIONE Unirsm: Il programma degli Open day il 18 e 19 marzo. "Finalmente tornano gli incontri in presenza"

Una scelta che determina il futuro e la vita. Per decidere quale università e quale indirizzo frequentare spesso gli studenti hanno bisogno di tempo e informazioni. Così l'ateneo di San Marino ha organizzato per il 18 e il 19 marzo due Open Day per illustrare ai ragazzi i corsi e aiutarli a capire la facoltà che più si addice alle loro propensioni e aspirazioni. Diverse le formule proposte, sia per chi si affaccia al mondo universitario per la prima volta sia per chi deve scegliere la specializzazione. Ci si muoverà su un doppio binario: in presenza e online.

Per chi si collegherà da remoto tanti contenuti sul sito dell'università e dirette streaming sui social. "Il 18 marzo alle 14:30 si parte con il corso di laurea in Design - chiosa Silvia Gasparotto, responsabile dell'orientamento di Unirsm - e si chiude alle 18:30 con il corso di laurea in Ingegneria. Ogni mezz'ora si susseguono dirette di presentazione dei vari corsi". Ma la grande novità di quest'anno è che si torna in presenza: importante per l'Ateneo, dopo due anni di pandemia, riaprire le porte agli studenti che vogliono scoprire di persona i corsi di laurea e la struttura.

Previste visite guidate, mostre e incontri con docenti e studenti già laureati o iscritti, da prenotare online, sul sito dell'Università di San Marino. "In particolare - conclude la Gasparotto - nella presentazione di Design ci saranno delle mostre organizzate da studenti e professori per mostrare cosa si fa durante il corso di laurea. Per le facoltà di Comunicazione e Digital Media, Ingegneria Gestionale e Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio apriranno le sedi e quindi è possibile prenotare visite guidate e colloqui diretti con docenti e studenti".

