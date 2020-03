Università San Marino: è morto il professor Alberto Ivo Dormio

È morto Alberto Ivo Dormio, dal 2012 direttore del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale all’Università di San Marino; dal 2018 di quella Magistrale. Nato a Bari, dove ha conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica, ed il Master in Management of Innovation, aveva 58 anni. Dal 2006 era Professore Associato per il settore scientifico disciplinare Ingegneria Economico Gestionale dell’Università degli Studi di Parma, dove ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale dal 2013 al 2019.

"Il Rettore e l’intera comunità accademica dell’Università di Parma - si legge in una nota - ricordano con affetto il Professor Alberto Ivo Dormio per le Sue qualità umane e professionali. La prematura scomparsa del nostro Collega ci riempie di tristezza e ci stringiamo agli amici e ai familiari nel Suo ricordo".