Uno studio dello Spallanzani rileva l'elevata efficacia del vaccino Sputnik contro Omicron

In Repubblica un altro decesso causa Covid – si tratta di una donna di 97 anni – che assieme ai due di ieri, porta il totale da inizio pandemia a 106. Contagi sempre alti: 202 dall'ultima rilevazione. 39 le guarigioni. I ricoverati salgono a 11, con un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove si trovano quattro pazienti. Le persone seguite a domicilio sono invece 1721. Oggi, come ogni giovedì, il punto del Gruppo di coordinamento per le emergenze sul quadro epidemiologico, che ad oggi appare stabile: "Dal 9 al 16 gennaio i numeri si sono alzati di poco - spiega Claudio Muccioli, Dirigente dell'Authority Sanitaria -, questo ci fa sperare di essere arrivati al picco". E per quanto riguarda il tema dell'obbligo vaccinale: "Sappiamo che in questo momento - continua Muccioli - un'arma aggiuntiva per diminuire le situazione gravi e il sovraccarico ospedaliero è vaccinare le persone. Abbiamo già visto i grandi risultati di marzo dati dalla vaccinazione sulla tutela della popolazione. E tuttora i dati ci dimostrano che c'è una netta differenza tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato".







E a proposito di vaccini, il team tecnico scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, a seguiti degli esperimenti condotti in collaborazione con il Centro Gamaleya, creatore dello Sputnik, ha comunicato che “oltre il 70% delle persone immunizzate con il siero russo mantengono un'attività neutralizzante contro la variante Omicron, e tale attività si mantiene anche a distanza di 3-6 mesi dalla vaccinazione, a differenza degli altri vaccini autorizzati”. Sul fronte scuola a San Marino, a seguito dell'introduzione del nuovo protocollo sanitario da applicare in caso di positività nelle classi, arriva il plauso dell'Associazione Pro Bimbi “per aver eliminato – si legge – le discriminazioni prima esistenti, andando nella direzione di un ritorno alla normalità pre-pandemia”.

Nel video l'intervista a Claudio Muccioli, Dirigente dell'Authority Sanitaria