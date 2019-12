Urbino: sosteneva - a quanto pare - di essere nipote di Antonio Di Pietro ed ex moglie di Diego Della Valle. A processo

In Repubblica era già stata condannata in primo grado per truffa nel 2016, perché – fingendo di essere un magistrato – aveva convinto una persona a farsi consegnare del denaro, assicurando di poter incidere sull'esito di alcune cause presso il Tribunale di Rimini. I guai giudiziari, tuttavia, per la 53enne Edda Di Pietro – originaria del Teramano ma residente a San Marino – proseguono. Questa volta è a processo a Urbino, sempre per truffa. Secondo alcune testimonianze – riferisce la stampa locale – la donna avrebbe sostenuto di essere docente all'Università del Comune marchigiano, nipote del magistrato Antonio Di Pietro ed ex moglie del noto imprenditore Diego Della Valle. L'imputata, inoltre, in cambio di denaro – 25.000 euro, a quanto pare -, avrebbe promesso ad un giornalista campano un contratto di lavoro alla San Marino RTV, che ovviamente non c'è mai stato. Ad un'amica avrebbe persino raccontato di essere un agente segreto. La prossima udienza sarebbe prevista per l'11 febbraio; quando potrebbe arrivare anche la sentenza.