Vacanze di Pasqua: 14 milioni gli italiani in viaggio. Il mare si conferma la meta preferita

Le interviste a Gabriele Pagliarani, Michele De Ruvo e Gabriele Giovanardi

L'89% degli italiani resterà nei confini nazionali per le vacanze pasquali. 14 milioni in totale coloro che prenderanno in mano la valigia, secondo un'indagine di Federalberghi. E di questi, 1 su 4 (24,9%) approfitterà della vicinanza con il 25 aprile per allungare la vacanza. Il mare si conferma la meta preferita (28,9%), seguita dalle città d'arte (28,7%) e dalla montagna (16,4%). A Rimini cominciano i preparativi negli stabilimenti balneari, nel video le sensazioni e le aspettative degli operatori a pochi giorni dall'inizio della stagione.

Nel video le interviste a Gabriele Pagliarani (Bagno Tiki 26), Michele De Ruvo (Bagno 24) e Gabriele Giovanardi (Bagno 28)