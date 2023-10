SERRAVALLE Vagava stremato sulla riva dell'Ausa, cagnolino salvato dalla Guardia di Rocca Una veterinaria lo ha preso in consegna in attesa di restituirlo al proprietario

Vagava stremato sulla riva dell'Ausa, cagnolino salvato dalla Guardia di Rocca.

La Guardia di Rocca è intervenuta in mattinata per salvare un cane che si era perso. Vagava lungo il torrente Ausa che attraversa il parco, e proprio i cittadini che passeggiavano nel verde lo hanno notato e dato l'allarme. Erano da poco passate le 9. È subito intervenuto un militare sul greto del fiume. Il cane era adagiato, senza più forze, stremato. Lo ha preso in consegna una veterinaria per le prime cure. Il cane, dotato di un chip, arriva dall'Italia, probabilmente si è perso e si sta risalendo al proprietario.

L'Apas San Marino, sentito il Servizio veterinario, conferma la restituzione del cane al proprietario in territorio italiano. La Protezione animali aggiunge che il cane non era ferito, ma "anziano e stremato". Pare infatti si sia smarrito allontanandosi da casa.

