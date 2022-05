Valconca: picchia la moglie e le rasa i capelli, 40enne in carcere

Un episodio dove alla violenza domestica si aggiunge l'umiliazione. È accaduto in Valconca: un 40enne originario del Senegal, dopo aver picchiato la moglie, le ha rasato i capelli a zero. Come riporta Il Resto del Carlino. Ossessionato dal fatto che lo avesse tradito con un altro uomo. Gli episodi di violenza domestica si ripetevano da anni, tanto che la donna era caduta in depressione, come diagnosticato dal Centro di salute mentale di Rimini. L'ultimo episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La donna ha riferito che il marito, entrato in camera da letto, l'aveva minacciata con un cacciavite e obbligata a un rapporto sessuale non consenziente. Dopo varie denunce il Gip di Rimini ha accolto la richiesta del Sostituto procuratore Luca Bertuzzi e disposto da custodia cautelare in carcere per l'uomo che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.