Vandali alle elementari di Fiorentino: divelte le opere dei bambini. Indignazione e rabbia

Nel servizio l'intervista all'insegnante Elena Zattini

Nel parco della Scuola Elementare di Fiorentino le opere dei bambini sono nuovamente al loro posto. Tutto è pronto per l'inaugurazione, domani, della mostra “La via del dialogo”, nata per sensibilizzare sull'importanza delle parole e della natura. Un messaggio di pace, affidato al lavoro di chi, in questi mesi, ha immaginato, disegnato, colorato. Ieri mattina, però, l'amara sorpresa. L'installazione che riempiva tutti d'orgoglio era stata violata. Nella notte di sabato qualcuno aveva divelto e gettato a terra il lavoro dei bambini, come se non valesse nulla. “Eravamo tutti pronti per la festa di domani, per l'inaugurazione della nostra mostra e ci arriva una foto dove i nostri bellissimi pali, realizzati in questi mesi di laboratori dai bambini e dalle bambine della nostra scuola, erano completamente diventi e appoggiati a terra”, racconta l'insegnante Elena Zattini. “C'è stato un attimo di smarrimento, eravamo sinceramente sconvolti per l'accaduto perché non ci aspettavamo un atto di vandalismo così forte nei confronti della nostra scuola e di lavori svolti dai bambini in questi mesi scolastici”. Il verde pubblico, contattato dall'istituto, si è messo subito all'opera. “Già prima dell'ora di pranzo i pali erano ripristinati e messi in maggiore sicurezza. Per cui dobbiamo proprio dire che c'è stata una fortissima collaborazione e un immediato impegno e lavoro per ripristinare la nostra opera e poter così svolgere l'inaugurazione domani pomeriggio”. Resta però il rammarico per un atto vandalico che colpisce al cuore una comunità e i suoi bambini. Le insegnanti lo hanno messo nero su bianco. “Sappiate che è stata sporta denuncia”– si legge su un foglio appeso ad un albero, sotto la foto del progetto danneggiato. “La via del dialogo” - scrivono - è frutto dell'impegno, della creatività e dell'entusiasmo di chi ancora crede che il mondo sia un posto accogliente”. Elena spera che a chi ha compiuto quell'atto arrivi forte il loro messaggio: “Volevamo mostrare il nostro rammarico e in parte anche la nostra rabbia, sensibilizzando i nostri ragazzi e le famiglie. Comunque alla fine ci siamo anche dovuti muovere attraverso una vera e propria denuncia alla gendarmeria, perché non si può restare indifferenti di fronte a questi atti di vandalismo nei confronti della scuola, dove si cercano di creare questi ponti di pace e dialogo”.

Ferma condanna anche dalla Segreteria Istruzione, che parla di "affronto non solo al patrimonio scolastico e comunitario, ma anche ai valori di partecipazione e impegno che San Marino intende promuovere". Teodoro Lonfernini si dice profondamente addolorato e indignato e pienamente disponibile a collaborare con le autorità competenti e la Giunta di Castello, "affinché simili episodi non si ripetano e l'ambiente educativo sia sempre protetto e valorizzato".

Nel servizio l'intervista all'insegnante Elena Zattini