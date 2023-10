Varano 2.0: raffica di archiviazioni, si procede solo per ex vertici Carisp. L'avv. Annetta: "Una vicenda che bruciò centinaia di migliaia di euro"

Il gip del tribunale di Forlì Ilaria Rosati ha deciso l'archiviazione per tutte le 26 posizioni per cui la Procura l'avevo chiesta, in relazione all'inchiesta 'Varano', uno dei filoni del caso Carisp, Cassa di Risparmio di San Marino. Erano coinvolti ex dirigenti e dipendenti della banca, per ipotesi di riciclaggio, abusivismo bancario e finanziario e associazione a delinquere, reati commessi secondo l'iniziale accusa, tra il 2004 e il 2009.

Rimangono attualmente pendenti solo tre posizioni, figure apicali per cui all'epoca vennero emesse misure cautelari. Il pubblico ministero dovrebbe pertanto rimandare la chiusura delle indagini preliminari a Gilberto Ghiotti, ex presidente della Cassa di Risparmio di San Marino; Luca Simoni, ex direttore dell'istituto bancario ed attualmente direttore generale; Gianluca Ghini, ex direttore Carifin. A marzo sembrava fosse rimasta aperta anche la posizione di Paola Stanzani, vice presidente del gruppo Delta.

“Se mi limito al dato letterale del provvedimento la posizione della mia assistita sembrerebbe archiviata - spiega il suo avvocato Massimiliano Annetta - ma se leggo i provvedimenti precedenti ho molo meno certezze”. Ed indica l'elefante nella stanza di una vicenda he “bruciato centinaia di migliaia di euro di ricchezza: ed è che il provvedimento che rimandò gli atti al pubblico ministero parlava di “evanescenza del capo di imputazione”, l'unico reato che risulta non prescritto è il riciclaggio con l'aggravante della transnazionalità".

L'inchiesta partì nel 2008, quando la Guardia di Finanza sequestrò un furgone portavalori con 2 milioni e 600 mila euro pronti a partire per San Marino. Un procedimento, il caso “Varano”, lungo 15 anni, caratterizzato dal colpo di spugna del 2021, quando dopo anni di attesa per il via al processo si ripartì da zero: gli atti vennero rimandati al pubblico ministero. Fu il primo grande terremoto del sistema bancario sammarinese. Si riparte da un foglio bianco.

Nel video l'intervista all'avvocato Massimiliano Annetta