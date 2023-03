Varano Carisp, prime reazioni delle difese: "Vicenda assurda, aspettiamo i nuovi capi d'imputazione"

L'intervista all'avvocato Massimiliano Annetta, che difende Paola Stanzani

Sul caso Carisp Varano, la Procura di Forlì dopo 15 anni chiede l'archiviazione per 23 indagati. Si procederà, per riciclaggio, solo nei confronti dei quattro allora vertici della banca. Le difese, nel ricordare l'ordinanza durissima del tribunale di Forlì con la quale venne stabilita la nullità del decreto di citazione a giudizio con ritrasmissione degli atti al Pubblico Ministero, sottolineano l'assurdità della vicenda giudiziaria, che ha distrutto carriere e disperso investimenti per miliardi di euro. “Attendiamo di leggere i nuovi capi d'imputazione e da lì continueremo a difenderci” spiega l'avvocato Massimiliano Annetta, che difende Paola Stanzani.