Varano, la Procura intende procedere solo per quattro indagati per riciclaggio: tra loro anche gli ex vertici Carisp

Tra gli indagati per riciclaggio della Procura di Forlì gli ex vertici Carisp in carica che quando, con grande clamore mediatico la vicenda esplose, vennero sottoposti a misura cautelare: Gilberto Ghiotti ex presidente della Cassa di Risparmio di San Marino; Luca Simoni, ex direttore dell'istituto bancario, Gianluca Ghini ex direttore Carifin e Paola Stanzani vice presidente del gruppo Delta.

Per gli altri 23 indagati e tutte le altre accuse è stata richiesta l'archiviazione, sulla quale dovrà decidere il Gip “ma è importante per l'ente Cassa di Risparmio di San Marino, per l'illecito amministrativo dove, - spiegano fonti difensive, ai sensi dell'art. 58 della legge 231, si può ritenere che il provvedimento valga sostanzialmente già come archiviazione”.

Per le quattro posizioni rimaste la Procura segnala "errate prassi vigenti all'epoca dei fatti" e "lacune entro le quali le condotte illecite perseguite trovarono allora terreno fertile per insinuarsi".

L'inchiesta partì nel 2008, quando la Guardia di Finanza sequestrò un furgone portavalori con 2 milioni e 600 mila euro pronti a partire per San Marino. Un procedimento, il caso “Varano”, lungo 15 anni, caratterizzato dal colpo di spugna del 2021, quando dopo anni di attesa per il via al processo si ripartì da zero: gli atti vennero rimandati al pubblico ministero.

“Nel 2008 - fa notare il collegio difensivo di Cassa - sul punto si pronunciò la Cassazione rilevando l'insussistenza di indizi di riciclaggio, "proprio in virtù del fatto che le operazioni contestate non costituivano affatto un episodio isolato e atipico ma una operazione sistematica di tutti gli istituti sammarinesi sulla base di una ritenuta equiparazione a tutti gli effetti delle banche operanti nel territorio di San Marino con le banche operanti nel territorio della Repubblica Italiana".

A questo punto, per le quattro posizioni di vertice dell'istituto di credito per le quali la Procura procederà separatamente per riciclaggio, occorre aspettare la decisione del Gup.