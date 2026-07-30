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Vasto incendio al confine con Gualdicciolo

Fiamme alte sulla sponda italiana del torrente San Marino: in azione elicottero e numerose squadre antincendio

30 lug 2026
Le operazioni di spegnimento
Le operazioni di spegnimento

Un vasto incendio è scoppiato sulla sponda italiana del torrente San Marino, nel territorio comunale di San Leo, al confine con Gualdicciolo.

Sul posto sono intervenuti l'elicottero e numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco, arrivati da Novafeltria e Rimini. Dal Titano è intervenuta anche la Polizia Civile – Sezione antincendio.

Il rogo è ancora in corso e interessa un'area piuttosto vasta. Le fiamme, molto alte, sono alimentate dal caldo; a favorire le operazioni di spegnimento è invece l'assenza di vento.

Seguiranno aggiornamenti




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Un video dell'incendio
Un video dell'incendio
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