Vasto incendio al confine con Gualdicciolo

Le operazioni di spegnimento

Un vasto incendio è scoppiato sulla sponda italiana del torrente San Marino, nel territorio comunale di San Leo, al confine con Gualdicciolo.

Sul posto sono intervenuti l'elicottero e numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco, arrivati da Novafeltria e Rimini. Dal Titano è intervenuta anche la Polizia Civile – Sezione antincendio.

Il rogo è ancora in corso e interessa un'area piuttosto vasta. Le fiamme, molto alte, sono alimentate dal caldo; a favorire le operazioni di spegnimento è invece l'assenza di vento.

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