SICUREZZA Vasto incendio nella zona di Canepa, vandali in azione a Cerasolo Probabilmente un bengala all'origine del rogo nel bosco sotto a Montecchio. Impegnati per diverse ore 12 uomini di Polizia Civile e Vigili del Fuoco italiani. Subito fuori confine al rogo materiale prelevato da un capannone lungo la superstrada

Oltre alla bomba carta che ha ferito 8 persone, e all'incendio di alcune balle di paglia venerdì, nella serata di sabato altri episodi di cronaca da segnalare. Un incendio nell’area boschiva tra Canepa e Montecchio. Sul posto la Sezione Antincendio della Polizia Civile con 250 metri di tubazioni e i Vigili del Fuoco da Rimini. In totale 12 gli uomini coinvolti. Operazioni di bonifica fino alle 3:00 per evitare che il vento forte riaccendesse il rogo. A far scattare le fiamme sarebbe stato un bengala, esploso lungo il percorso della prova speciale "La Casa”.

Mentre poco fuori confine, a Cerasolo, è stato vandalizzato uno stabilimento, lungo la consolare in direzione San Marino. Diverse persone hanno preso e dato fuoco a materiale trascinato fuori dallo stesso stabilimento come mostrano le immagini di un video amatoriale che ha fatto il giro delle chat. Nel pomeriggio di oggi un nuovo intervento degli agenti in zona Ciarulla per domare le fiamme ad alcuni bancali lungo il percorso del circuito “The Legend”.

