RIMINI Vende birra a due 14enni, esercizio del centro storico recidivo ora rischia la licenza La violazione è stata accertata dagli agenti in borghese. Il 31 ottobre il locale era stato sanzionato per la stessa infrazione

Vende birra a due 14enni, esercizio del centro storico recidivo ora rischia la licenza.

Nella serata di sabato 20 dicembre, durante un’operazione mirata della Polizia Locale di Rimini, un esercizio di vicinato del centro storico di Rimini è stato sorpreso a vendere bevande alcoliche a due ragazze di appena 14 anni, senza alcuna richiesta di documento d’identità. La violazione è emersa nel corso di controlli svolti da agenti in borghese della squadra amministrativa, impegnati in un servizio esteso tra Marina Centro e Centro Storico. Le due minori avevano acquistato due bottiglie di birra, nonostante la loro età rendesse tutt’altro che “manifesta” la maggiore età richiesta dalla normativa.

Il Comune in una nota spiega che in casi ordinari, la mancata verifica dell’età comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. Ma quando la vendita riguarda minori di 16 anni, come in questo episodio, l’illecito assume rilevanza penale. Non si tratta, però, di un episodio isolato.

Lo scorso 31 ottobre la Polizia Locale aveva già contestato sanzioni analoghe allo stesso esercizio e ad un altro della zona. Alla luce della reiterazione delle infrazioni, per il locale del centro storico è ora in corso l’iter per la richiesta al Prefetto di misure più severe. Il quadro normativo prevede infatti che, in caso di violazioni ripetute nel biennio sulla vendita di alcolici, l’autorità competente possa disporre la sospensione dell’attività commerciale per un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: