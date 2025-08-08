Vendemmia iniziata anche a San Marino, l'enologo: "Ci aspettiamo una buona produzione"

La raccolta delle uve per spumanti e varietà precoci in Repubblica è iniziata il 6 agosto. Questi primi giorni promettono bene, dice Michele Margotti, enologo della Cantina San Marino. Margotti si aspetta una buona produzione, e che ci sia qualcosa in più rispetto agli ultimi tre anni, in cui la raccolta è stata scarsa. Soddisfazione anche per le uve raccolte nelle campagne, l'enologo si aspetta una buona qualità dei grappoli.

Mentre la Confagricoltura regionale lancia l'allarme per le condizioni fitosanitarie sia in Emilia che in Romagna, dove i vigneti sono colpiti da tignola e marciume, a San Marino il pericolo è inferiore, grazie anche all'altitudine del monte Titano. Per quanto riguarda i dazi imposti dagli Stati Uniti, Margotti dice che nell'immediato non si prevedono esportazioni di vini sammarinesi, e che se nei prossimi mesi dovessero portare i vini oltreoceano, l'imposizione al 10 percento sarebbe più bassa e sostenibile rispetto al 15 percento sui prodotti dell'Unione europea.







