Venerdì sera di sangue: Incidenti a raffica sulle strade di Rimini

Le immagini degli incidenti

Tre incidenti e cinque feriti: è il bilancio della serata di sangue sulle strade di Rimini. Il primo sinistro, alle 20 circa, all'incrocio tra via Italia e via Emilia. Una monovolume centra in pieno uno scooter scaraventando a terra le due persone a bordo. Entrambe sono state trasportate, con codice di massima gravità, al "Bufalini" di Cesena. Pochi minuti dopo, il secondo incidente alla rotatoria con via Macanno. Anche qui viene coinvolto uno scooterista. L'ultimo, in via Coriano vede una Mercedes perdere il controllo e volare fuori strada. Rimane in bilico in un fosso, con la coppia a bordo estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto il personale del 115, del 118 con 2 ambulanze e un'auto medicalizzata. Per ricostruire la dinamica, anche una pattuglia del carabinieri. I feriti, in questo caso, non sarebbero gravi.