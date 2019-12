Vento forte a San Marino, rami e bidoni sulle strade

Forze dell'ordine all'opera, nella tarda serata di venerdì, per rimuovere numerosi rami dalla strada. Il forte vento delle ultime ore ha provocato diversi disagi alla viabilità. In via dei Boschetti, a Borgo Maggiore, i bidoni dei rifiuti sono stati catapultati in mezzo alla carreggiata. Strade ostruite dalla caduta di alberi anche a Murata e a Faetano. Gli Agenti sono dovuti intervenire con le motoseghe per liberare le vie. A Chiesanuova le raffiche hanno superato i 130 km/h, come dimostra la centralina meteo della zona Fontescara.