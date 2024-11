Vento forte a San Marino: tre piante travolgono un'auto, coppia salva per miracolo

Numerosi interventi nella serata e nella notte per caduta piante e rami a causa del forte venti. Gli agenti della sezione antincendio della Polizia Civile hanno provveduto in più siti a tagliare e a liberare le strade. A Fiorentino, in via 21 settembre, salvi per miracolo una coppia di signori che a bordo della loro automobile sono stati travolti dalla caduta di tre piante.

Il mezzo è andato completamente distrutto: l'urto ha staccato gli specchietti i tergicristalli, completamente in frantumi il parabrezza e il tetto del veicolo. La coppia è per fortuna rimasta illesa, nonostante il grande spavento. Solo pochi secondi li hanno salvati dall'essere schiacciati dalla pianta.